SIDI BEL ABBES : Sensibilisation sur le cancer

Une journée scientifique et de sensibilisation sur le cancer qui prendrait de l'ampleur en Algérie, a été organisée hier, à la salle des conférences de l'hôtel Eden de Sidi Bel Abbès ,par la Direction de la Santé Publique de la wilaya de Sidi Bel Abbès, regroupant entre autres, le D.S.P ,les professeurs chefs de services de Sidi Bel Abbès, des professeurs en oncologie activant à Oran, les directeurs des différents centres et établissements hospitaliers de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ainsi que des représentants du mouvement associatif d'aide aux cancéreux, et ceux de la société civile. Après la présentation, par le directeur, de la fiche technique du centre de lutte contre le cancer (C.L.C.C), inauguré tout récemment ,les conférenciers ont tour à tour pris la parole en vue de débattre de la pathologie en question du stade préliminaire jusqu'a son évolution et dont la détection à une phase précoce de son développement augmenterait considérablement les chances de réussite du traitement, selon l'un d'eux, qui ajoute qu'elle reposerait sur le dépistage mais aussi sur l'éducation du patient au diagnostic précoce. D'autres intervenants ont tenu à faire part de leur entière satisfaction quant à l'ouverture à Sidi Bel Abbès, du centre de lutte contre le cancer "et lequel, ont -ils souligné , on aurait fait un pole sanitaire d'excellence ,conforme aux normes internationales". Ils ont mis également l'accent sur les nouvelles techniques de radiothérapie utilisées au traitement des malades, rappelant à titre d'exemple que cette nouvelle infrastructure hospitalière ,aurait reçu de septembre 2017 à janvier 2018, 923 dossiers de personnes atteintes de cancer ,à prendre en charge dont 130 ont été traitées à la radiothérapie. En termes de décès, le cancer du sein viendrait en tête, suivi du cancer des poumons ayant touché même la gent féminine en raison du tabac, le cancer colorectal et enfin le cancer de la prostate.