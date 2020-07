SIDI BEL ABBES : Sans eau, les habitants de Bénachiba bloquent la RN13

Exaspérés devant les promesses non tenues des élus et responsables locaux de prendre en charge le problème crucial du manque d'eau potable, les habitants de Benachiba Chélia, chef-lieu de commune relevant de la Daïra de Tenir à, 30 km au sud de Sidi Bel Abbès, se sont soulevés ce jeudi 9 juillet 2020. Ils se sont donc rassemblés, en protestant contre l'éternelle pénurie d'eau à laquelle, ils sont confrontés en cette période de forte chaleur, avant d'aller fermer la RN13, cet axe routier à grande circulation, au moyen de pneus brûlés, grosses pierres, branchages et autres objets hétéroclites. Les centaines d'automobilistes ont été contraints d'emprunter d'autres trajets à l'exemple de la RN 94 traversant Mézaourou et Sidi Ali Benyoub ou du CW 17 menant à Tanzera. Tout au long de leur mouvement de protestation, les citoyens mécontents, de toutes tranches d'âge, n'ont cessé de réclamer la présence des premiers responsables et notamment le wali.