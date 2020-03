SIDI BEL ABBES : Saisie de produits alimentaires périmés

Poursuivant sans relâche la traque contre le commerce illicite, notamment les activités commerciales spéculatives, dans le but d'assurer la protection de la santé publique et l'économie, les éléments de la 12ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès qui se trouvent de tout temps sur les fronts, viennent de réussir une autre opération effectuée en collaboration avec les services de la direction du commerce, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Il s'agit, selon le communiqué, d'une quantité considérable de denrées alimentaires périmées d'une valeur estimée à 80 millions de centimes et destinées à la consommation. Les produits alimentaires dont la date de péremption aurait été dépassée, ont été découverts et saisis dans un entrepôt.