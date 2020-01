SIDI BEL ABBES : Saisie de plus de 900 unités de boissons alcoolisées

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès viennent de procéder à la saisie de plus de 900 unités de boisson alcoolisée et l'arrestation d'un trentenaire qui s'adonnait à leur commercialisation illicite, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'information. Ce coup de filet contre le commerce illégal des boissons alcoolisées a été réussi, selon le communiqué, par les éléments de la Sûreté de wilaya de Sfisef, 30 km à l'est de Sidi Bel Abbès, suite à des renseignements probants fournis par des riverains et qu'ils auraient exploités judicieusement. 905 unités étant saisies ,les procédures judiciaires nécessaires ont bien sûr été entreprises à l'encontre de l'indélicat vendeur. Présenté par devant le procureur près le tribunal, il a été écroué.