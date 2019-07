SIDI BEL ABBES : Saisie de plus de 80 kg de viande avariée

Les éléments de La police relevant de la Sûreté de la Wilaya de Sidi Bel Abbes, lors d'une inspection inopinée de plusieurs boucheries de la ville ,viennent tout récemment, de procéder à la saisie de plus de 80 kg de viande rouge , blanche, du poisson ,des abats de poulets , le tout déclaré non conforme à la consommation, indique un communiqué des services de la cellule de communication. Cette quantité, selon le communiqué, était destinée à la commercialisation, contrairement à la législation, puisqu’ 'elle était exposée à la vente sans conditions inhérentes à l'hygiène et la conservation. L’opération en question, a été exécutée avec la collaboration d'agents des services de contrôle et autres partenaires. Après l'élaboration de pv judiciaires à l'encontre des contrevenants mettant en danger la santé du consommateur, la quantité de la viande a été détruite en vertu de la réglementation en vigueur.