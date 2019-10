SIDI BEL ABBES : Saisie de plus de 4 quintaux de kif traité

Les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès, sont parvenus, récemment, à mettre en échec une tentative d'introduction d'une quantité de plus de 440 kg de kif traité, sur l'autoroute Est -Ouest, à l'issue d'une fouille, d'un poids lourd provenant de la région Ouest de Sidi Bel Abbes, apprend-on de sources concordantes. Le conducteur et son compagnon, originaires de l'Est algérien, ont été arrêtés sur les lieux, précise la même source. Après toutes les dispositions judiciaires nécessaires à ce coup de filet, les deux narcotrafiquants ont été présentés par devant le procureur près le tribunal qui les a mis derrière les barreaux. Une enquête approfondie aurait été ouverte par les mêmes services, dans le but d'identifier les narcotrafiquants, la provenance de cette quantité de drogue et d'éventuels acolytes devant appartenir à un réseau d'envergure.