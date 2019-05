SIDI BEL ABBES : Saisie de kif et de 800 millions de cts

Dans le cadre de la lutte implacable menée contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la 8ème Sûreté Urbaine de Sidi Bel Abbès, ayant agi énergiquement à des renseignements parvenus auprès de leurs services, ont procédé à l'arrestation de 07 personnes qui seraient impliquées dans la détention de drogue et de psychotropes destinés à la commercialisation, ainsi qu'une somme d'argent de plus de 800 millions de centimes , des armes blanches prohibées et une paire de jumelles professionnelles, indique un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques de la S.W de Sidi Bel Abbes. Les 07 mis en cause, dont la moyenne d'âge varie entre 26 et 47 ans, arrêtés l'un après l'autre dans le quartier dit ''Rocher'', à l'issue d'investigations intensifiées, se trouvaient, selon le même communiqué, en possession de 200 grammes de Kif traité et 150 comprimés de psychotropes. Présentés par devant le procureur près le tribunal, ils ont été placés sous mandat de dépôt.