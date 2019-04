SIDI BEL ABBES : Saisie de 7,5 kg de kif et des psychotropes

Les éléments des forces de la police de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de réussir avec brio deux opérations distinctes, en mettant un terme à 08 malfaiteurs dont la moyenne d'âge varie entre 28 et 55 ans ,impliqués de détention de drogue et de comprimés de psychotropes destinés à la commercialisation dans la ville et ses alentours, indique un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques . A cet effet, les mêmes éléments sont donc parvenus à saisir 7,5 kg de kif traité, 1824 comprimés de diverses marques, ainsi qu'une somme de 62 millions de centimes, revenant bien sûr de la vente de ces produits toxiques agissant sur le psychisme. La première affaire, selon le communiqué, a été traitée par les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants, qui, après des renseignements reçus auprès de leurs services, ont surveillé judicieusement les 05 mis en cause avant de les arrêter et parvenir également à saisir une somme de plus de 22 millions de centimes. Quant à la deuxième affaire, ce sont les éléments de la première sureté urbaine qui l'ont prise en charge, après avoir appris qu'un individu ne cessait d'écouler les comprimés de psychotropes de toutes marques dans le quartier. Lors de son arrestation, 1824 comprimés et une somme de 40 millions de centimes furent saisis.