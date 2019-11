SIDI BEL ABBES : Saisie de 733 comprimés et 21 flacons de liquide psychotrope

Poursuivant leur lutte implacable contre la criminalité sous toutes ses formes, et à l'issue de renseignements fiables parvenus auprès de leurs services, exploités judicieusement, les éléments des forces policières de la brigade anti-stup de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès a saisi des produits psychotropes, a indiqué un communiqué de la cellule de communication. Ayant donc mis en place le dispositif nécessaire , les investigateurs sont parvenus à saisir une quantité de pas moins de 733 comprimés psychotropes et 21 flacons liquides de même substance ,prêts à être écoulés clandestinement dans les quartiers de la ville, selon le même communiqué. Ce coup de filet réussi leur a bien sûr permis d'identifier et d'arrêter un trafiquant de plus de 50 ans, impliqué dans cette affaire. Après avoir entrepris toutes les procédures judiciaires à l'encontre du quinquagénaire, ce dernier a été présenté par devant le procureur près le tribunal qui l'a placé sous mandat de dépôt.