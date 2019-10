SIDI BEL ABBES : Saisie de 70 motos en septembre

Les éléments des forces de police relevant de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, sont parvenus, lors des opérations de contrôle exécutées pendant le mois de septembre écoulé, menées exclusivement contre les motocyclistes, à saisir pas moins de 70 motocyclettes, apprend-on d'un communiqué de la cellule de communication. Les conducteurs de ces motos de diverses marques, circulaient en infractions, selon le communiqué et ne cessaient d'agacer les citoyens par les nuisances sonores de leurs motos, dépourvues apparemment de dispositifs silencieux. Comme ils ne disposeraient pas de papiers réglementaires, ni de casques de sécurité, ajoute le même communiqué, et s'adonnaient même à des ''vols à l'arrachée '' en ville, au moyen de leurs deux-roues. Ce qui aurait contraint les éléments de la police à prendre toutes les mesures à leur égard et notamment la mise en fourrière communale des motos saisies.