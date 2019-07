SIDI BEL ABBES : Saisie de 6 stères de bois à Téghalimet

Ayant agi sur la base de renseignements fournis par des citoyens ,faisant état de la présence d' individus versant dans l'abattage illicite d'arbres servant à la production de charbon ,les agents forestiers territorialement compétents et relevant de la conservation de la wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de procéder, tout récemment, à l'arrestation de 03 personnes dans la forêt domaniale de Teghalimet,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, et la saisie d'un chargement de 6 stères de bois ,soit 6 m3,transportés au moyen d'un camion de gros tonnage ,immatriculé dans une wilaya limitrophe, apprend -on d'un communiqué des services de renseignements .Du matériel considérable, des outils (tronçonneuses, scies, et haches, destinés à la pratique frauduleuse de cette activité, ont aussi été saisis, indique le communiqué. Toutes les mesures nécessaires relatives au délit commis par les 3 auteurs, ont bien sûr été prises, avant leur présentation devant le procureur près le tribunal, conclut le bulletin.