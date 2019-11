SIDI BEL ABBES : Saisie de 453 comprimés et 8 flacons de liquide psychotrope

Les éléments des forces de police de la brigade de recherche et d'interventions, relevant de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, sont parvenus à saisir pas moins de 453 comprimés ,8 flacons de liquide psychotrope ainsi destinés à la commercialisation illicite dans les quartiers de la ville, ainsi qu'une somme d'argent de plus de 28 millions de centimes, rapporte un communiqué de la cellule d'informations et des relations publiques. A l'issue de ce coup de filet réussi grâce à des renseignements probants parvenus auprès de leurs services et exploités judicieusement , les éléments de la même brigade, selon le communiqué, arrêtèrent le dealer de 30 ans, activement recherché résidant au quartier Benhamouda. Toutes les procédures judiciaires ont été prises à son égard avant d'être présenté par devant le procureur près le tribunal qui l'a placé sous mandat de dépôt.