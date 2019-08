SIDI BEL ABBES : Saisie de 42 kg de kif traité

Ayant agi énergiquement sur la base de renseignements fiables, faisant état de mouvements suspects de certaines personnes, les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès, sont parvenus à déjouer une tentative d'introduction de 42 kg de kif traité destiné à la commercialisation dans la région , à arrêter 04 narcotrafiquants et procéder à la saisie de 03 véhicules chargés du transport de la drogue, apprend -on d'une source sécuritaire. Le coup a été réussi, selon la source, à l'issue d'une enquête menée judicieusement et laquelle ne tarda pas à porter ses fruits, à la grande satisfaction de la population locale et riveraine. Ceci dit ,les éléments de la maréchaussée ayant dressé un barrage sur un axe de l'autoroute Est-Ouest , découvrirent une quantité de 32 kg de kif traité ,bien dissimulée dans un véhicule immobilisé et passé au peigne fin. Continuant leurs investigations, les enquêteurs de la brigade de recherche arriveront ensuite à démanteler les éléments du réseau et à saisir 10 autres kg à Télagh et arrêter un quinquagénaire.