SIDI BEL ABBES : Saisie de 3 kg de kif traité et des psychotropes

Les éléments des forces de police, relevant de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, agissant sur une information crédible et après d'intenses investigations, ont réussi à démanteler un réseau de trois malfrats âgés de 26 à 36 ans, accusés de détention de drogue, comprimés psychotropes destinés à la commercialisation, indique un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Les narcotrafiquants utilisaient 2 véhicules de types Kia Picanto et Hyundai Atos, pour écouler ces substances prohibées. 3 kg de kif traité, 33 comprimés psychotropes ainsi qu'une somme d'argent importante ont été saisis. Présentés par devant le procureur près le tribunal, ils ont été

placés sous mandat de dépôt.