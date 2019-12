SIDI BEL ABBES : Saisie de 2771 unités de boissons alcoolisées

Poursuivant sans relâche leur lutte contre toutes formes de criminalité, les éléments des forces de police de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont réussi à arrêter deux trentenaires impliqués dans la détention et la commercialisation illicite de boissons alcoolisées, a rapporté un communiqué d'informations et des relations publiques émanant de la cellule.Ce coup de filet, selon le communiqué a été réalisé après des renseignements probants que les services de la brigade de recherches et d'intervention (BRI) ont reçus et exploités méthodiquement. A l'issue de leurs investigations appuyées d'une surveillance constante des lieux et des mouvements des deux suspects, les enquêteurs parviendront donc à les arrêter à bord d'une Citroën Jumper et procéder à la saisie de pas moins de 2771 unités de boissons alcoolisées de diverses marques, qu'ils transportaient pour les écouler illégalement dans la ville et ses alentours immédiats. Présentés par devant le procureur près le tribunal, les deux malfaiteurs ont été placés sous mandat de dépôt.