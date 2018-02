SIDI BEL ABBES : Saisie de 270 comprimés de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont neutralisé un individu, âgé de 35 ans pour trafic de drogue, a indiqué la cellule de communication et de presse de la sûreté de wilaya. L’arrestation est intervenue suite à des informations parvenues aux services de la PJ, portant sur l’activité suspecte d’une personne propriétaire d’un magasin de cosmétique. Ce dernier commercialisait des stupéfiants dans sa boutique. En exploitant ces informations, les policiers ont perquisitionné sous mandat, le lieu indiqué dans lequel, ils ont procédé à l’arrestation du dealer à l’intérieur de son magasin. Après une opération de fouille, les éléments de la PJ, sont parvenus à la saisie de 270 comprimés de psychotropes de différentes marques et 05 bouteilles de stupéfiants en liquide ainsi qu’une somme d’argent de 720 en euros et 96 millions de centimes et qui revient probablement à la vente de cette drogue. Le mis en cause a été présenté par devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Bel Abbès, qui a ordonné sa détention en attendant son jugement.