SIDI BEL ABBES : Saisie de 1820 unités de boissons alcoolisées à Sidi Lahcen

Poursuivant leur lutte implacable contre la criminalité sous toutes ses formes notamment le trafic de stupéfiants et de boissons alcoolisées, les éléments de la police judiciaire relevant de la Sûreté de Daïra de Sidi Lahcen,une ville banlieusarde, 6 km à l'ouest de Sidi Bel Abbès, ont mis en échec ces deux derniers jours ,une tentative d'introduction de pas moins de 1820 unités alcoolisées de différentes marques , destinées à la vente illicite ,indique un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques. Ce coup de filet, selon le même communiqué, a été réussi suite à des renseignements probants parvenus auprès des services policiers concernés de la Sûreté de Daïra .Les éléments de la brigade judiciaire ont ainsi procédé à la saisie de la marchandise prohibée et à l'arrestation de 03 personnes qui l'écoulaient au niveau d'un hangar à Bellouladi,5 km au sud de la capitale de la wilaya.Les 03 malfrats, la trentaine acquise, ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur près le tribunal.