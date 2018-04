SIDI BEL ABBES : Saisie de 18 kg de kif traité

Poursuivant sans relâche leur lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé, les éléments de la gendarmerie nationale de Sidi Bel Abbès sont parvenus dans la nuit de jeudi à vendredi passés, à saisir une quantité importante de kif traité ,destinée à être écoulée depuis la wilaya de Tlemcen vers Sidi Bel Abbès et les localités environnantes, apprend -on de source autorisée. Ce coup de filet, selon la même source, a été réussi lors d'un barrage dressé sur l'autoroute Est-Ouest par les éléments de la maréchaussée de Sidi Bel Abbès qui, après avoir arrêté et fouillé un véhicule utilitaire suspect, découvrirent pas moins de 18 kg de kif traité soigneusement dissimulés. Le conducteur et son accompagnateur seront arrêtés immédiatement et conduits auprès des services de la brigade de gendarmerie nationale.