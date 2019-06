SIDI BEL ABBES : Saisie de 1568 unités de boisson alcoolisée à Sfisef

Décidés une bonne fois pour toute à lutter inlassablement contre les méfaits de la criminalité urbaine, sous toutes ses formes, les éléments de la Sûreté de Daïra de Sfisef, 25 km à l'est de Sidi Bel Abbes, ayant agi énergiquement sur la base de renseignements, sont parvenus à saisir, ces 03 derniers jours, une quantité considérable de pas moins de 1568 unités de boisson alcoolisée de toutes marques, apprend-on d'un communiqué de la cellule d'informations. Ce coup de filet concluant, selon le communiqué, a été réussi par les policiers de la S.D de Sfisef, suite à une opération de police ayant ciblé les points dits ''noirs ou sensibles "de la ville. A l'issue donc de la perquisition de certains domiciles suspects, les investigateurs ont découvert cette quantité rangée en deux lots, à l'intérieur de 02 maisons de promiscuité et arrêté 02 personnes, conclut le communiqué. Toutes les mesures judiciaires ont été prises à l'encontre des 02 mis en cause.