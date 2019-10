SIDI BEL ABBES : Saisie de 134 kg de viande avariée

Dans le cadre de la lutte implacable déclarée contre le commerce illicite, une mesure visant à protéger tant bien que mal la santé du consommateur, les éléments de la 14ème Sûreté Urbaine de Sidi Bel Abbès, agissant bien sûr, avec la collaboration des services spécialisés ,viennent de procéder à la saisie de 134 kg de viande, toutes variétés confondues, apprend -on d'un communiqué émanant de la cellule de communication. Cette importante quantité de viande, selon le communiqué, était exposée à la vente dans des conditions non conformes à la réglementation, notamment celles liées au stockage, à la propreté et la conservation, mettant ainsi la santé du consommateur face à un danger imminent. Et en respect de la législation commerciale mise en vigueur, toutes les procédures judiciaires nécessaires ont été entreprises à l'encontre des commerçants, avant de procéder à la destruction de la quantité de viande altérée en présence des éléments des services vétérinaires et commerciaux de Sidi Bel Abbès.