SIDI BEL ABBES : Saisie de 113 kg de viande impropre à la consommation

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès, notamment ceux des services d'hygiène ,n'ayant cessé ces jours d'effectuer des visites de contrôle dans des boucheries de la ville, afin de faire un constat sur les conditions de vente et de conservation des produits alimentaires, apprend-on d'un communiqué officiel de la cellule d'information. Lors d'un contrôle de routine, selon le communiqué, ils ont saisi une quantité de pas moins de113 kg de viande rouge, blanche et hachée, impropre à la consommation et exposée dans des conditions inappropriées. La quantité saisie a été détruite immédiatement, suivant la règlementation en vigueur.