SIDI BEL ABBES : Saisie de 1100 unités de boissons alcoolisées

Poursuivant inlassablement la lutte sans merci, contre la criminalité sous toutes ses formes, les éléments de la brigade de recherches et d'interventions (BRI) relevant de la SW de Sidi Bel Abbes, sont parvenus, cette fin de semaine, à arrêter 02 quadragénaires, impliqués de semer la terreur parmi la population et de verser dans la commercialisation illicite de boissons alcoolisées, lit-on dans un communiqué de la cellule d'informations et des relations publiques. A l'issue de l'arrestation des 02 malfrats et de la fouille réglementaire de leur domicile ,les mêmes éléments de police ont saisi une quantité de 1100 unités de boissons alcoolisées ainsi que des armes blanches prohibées ,une somme de plus de 17 millions de centimes, revenant sans doute, de leur activité commerciale illégale et un vieux fusil de chasse, ajoute le communiqué. Après avoir entrepris toutes les démarches judiciaires, nécessaires à cette affaire, les forces de police ont présenté les 02 mis en cause qui ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur près le tribunal.