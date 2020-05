SIDI BEL ABBES : Saisie de 110 kg de ''chamia"

Poursuivant leur lutte acharnée contre le commerce illicite dans le but de protéger la santé du consommateur ,les éléments des forces de police, relevant de la Sureté de wilaya de Sidi Bel Abbès, viennent de saisir, lors d'une opération de routine, une quantité considérable de confiseries traditionnelles dites ''chamia''. Ces gâteaux, pourtant très appréciés par la population locale étaient préparés dans des conditions non conformes à la réglementation, et surtout sans registre de commerce et en manque de respect au confinement en vigueur, apprend d'un communiqué. 110 kg de ''chamia'' ont donc été saisis puis détruits en présence des services du commerce. Quant au commerçant, le même communiqué rapporte que toutes mesures d'ordre judiciaire ont été prises à son encontre.