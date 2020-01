SIDI BEL ABBES : Saisie de 11 moutons destinés à l'abattage clandestin

En vertu de la législation en vigueur relative à la protection de la santé humaine, les éléments de la 14ème Sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès viennent de mettre fin aux pratiques commerciales frauduleuses d'un boucher de Sidi Bel Abbès, s'adonnant à l'abattage clandestin des moutons à l'intérieur du domicile familial, sis au quartier populeux Ben Hamouda, apprend -on d'un communiqué émanant de la cellule d'information et des relations publiques. Cette opération a été réussie, rapporte le communiqué, à l'issue de renseignements fiables parvenus aux services compétents et qu'ils ont exploités judicieusement, en déclenchant une enquête appuyée d'investigations intensifiées. Un local pris pour une chambre froide a été découvert sur les lieux, 9 moutons, 2 chèvres et 10 poignards ont aussi été saisis, ajoute notre source. L'indélicat boucher procédait à l'abattage illégal de ces bêtes dans des conditions ne respectant point les mesures sanitaires et le bien-être animal. Toutes les dispositions judiciaires ont été prises à son encontre par les mêmes services policiers.