SIDI BEL ABBES : Saisie d’un kg de kif traité

Poursuivant leur lutte implacable contre la criminalité, sous toutes ses formes et notamment la commercialisation de la drogue et des psychotropes, les éléments de la brigade anti-stup, relevant de la Sûreté de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, ont réussi, ces deux derniers jours, à déjouer une tentative d'introduction d'01 kg de Kif traité, destiné à la commercialisation et à arrêter deux individus âgés de 46 et 51 ans, a-t-on appris de source autorisée. Les agents de cette brigade spécialisée ont su exploiter efficacement des informations communiquées, avant de procéder à la surveillance, puis à l'arrestation immédiate des deux dealers. Présentés par devant le procureur près le tribunal de Sidi bel Abbès, les deux dealers ont été mis derrière les barreaux.