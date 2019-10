SIDI BEL ABBES : Réussite de la journée nationale de vulgarisation agricole

Ces visites ont été présidées par la Cheffe de Daïra de Tessalah, accompagnée de la Directrice des services agricoles, le conservateur des forêts, le président de la chambre d'agriculture, des cadres et techniciens du secteur, des services sécuritaires, et bien sûr, par la participation effective de dizaines de travailleurs de la terre venus des quatre coins de la wilaya. Sur les hauteurs des monts Tessalah, la manifestation a débuté par la plantation symbolique d'une centaine d'arbustes de toutes espèces, ensuite des expositions d'arbustes fruitiers et décoratifs et de plantes médicinales et de produits du rucher, présentées avec succès par des cultivateurs connus du sud de la wilaya. A Sidi Lahcen, dans la partie ouest connue surtout pour la culture de la tomate ,les participants à la célébration de la journée nationale de vulgarisation agricole, ont assisté curieusement à une exposition sur ce fruit très prisé ,avant de prêter oreille attentive à une séance de vulgarisation réussie, accordée par M.M de la Daïra de Mérine, inhérente au ''Caroubier'',une espèce d'arbre dioïque de la famille des fabacées, connu particulièrement sur ses bienfaits et indications thérapeutiques.