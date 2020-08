SIDI BEL ABBES : Réouverture de 71 mosquées à la prière

15 mois, jour pour jour, après leur fermeture en raison de la propagation de la pandémie Covid-19, 71 mosquées, parmi les 500 existantes dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont été rouvertes à la prière, samedi 15 août 2020. Ce nombre de lieux de culte rouverts, ne représente cependant que 30% du nombre global, du fait qu'ils ne répondent pas aux imposées. L'événement tant attendu a donc été effectif en application aux recommandations du premier ministre, Abdelaziz Djerrad. Et la cérémonie d'ouverture a eu lieu dans un climat de grande ambiance, à l'issue de multiples opérations de désinfection entreprises par les membres s'associations locales, les fidèles et autres volontaires. Ceci dit, et en vertu des instructions des autorités gouvernementales, les imam n'ont cessé un moment d'appeler au respect des mesures de protection contre le Coronavirus et l'interdiction de l'accès aux mosquées, aux femmes, enfants âgés de moins de 15 ans et aux personnes atteintes de maladies chroniques.