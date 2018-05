SIDI BEL ABBES : Remise en service de l'usine d'intégration électronique

Lors de leur visite de travail commune effectuée jeudi dernier à l' entreprise nationale des industries électroniques de Sidi Bel Abbès, le ministre de l'industrie et des mines, Youcef Yousfi et la ministre de la poste ,des technologies de l'information et de la communication ,ont procédé à la remise en service de l'usine d'intégration électronique ,théâtre d'un violent incendie survenu en octobre 2015 et dont les opérations de restauration ont duré 30 mois. "En remettant cette usine en marche, dira Mr Bekar, DG de l'ENIE, le plan de développement de notre entreprise est achevé, comportant l'usine de fabrication de panneaux solaires, des laboratoires d'études, recherches et de développement ainsi que des laboratoires d'évaluation électronique, tenant à rappeler que ces privilèges sont acquis grâce au programme initié par le président de la République et dont l'objectif principal serait la promotion de la production nationale". L'usine inaugurée par les deux représentants du gouvernement se compose de divers ateliers : des ateliers de fabrication de panneaux électroniques des véhicules, d'appareils et de tablettes électroniques.