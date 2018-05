SIDI BEL ABBES : Remise des clefs de 1333 logements

Sidi Bel-Abbès, a connu lundi dernier, une ambiance festive lors de la distribution de 1333 unités de logements, toutes formules confondues, avec une tranche du quota de 1500 logements AADL2, livré 5 mois avant le délai de réalisation. Ceci étant, les autorités locales, à leur tête le Wali ,Mr Tahar Hachani et le directeur général de l’Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Rouba Saïd, ont donc procédé à la remise des clés de 402 unités de logements réalisés sur le site du Bosquet dans la partie Est de la ville de Sidi Bel-Abbès, constituant la tranche du dernier quota livré d’un programme de réalisation de 1500 logements. Les premiers responsables ont ainsi présidé la cérémonie de remise des clés de 741 LSL, érigés dans les daïras de Tessala, Aïn EL Berd, Télagh, Mustapha Ben Brahim, Ben Badis, Tilmouni et 110 LSP. Au quartier populeux "le Rocher", ils ont procédé à la pose de la pierre inaugurale du projet de réalisation de 640 logements promotionnels.