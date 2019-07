SIDI BEL ABBES : Remise de plus de 689000 livres aux écoles

Depuis le mois de mars dernier, plus de 689000 livres scolaires, ont été remis aux différents établissements des cycles primaire, moyen et secondaire de la wilaya de Sidi Bel Abbes et ce, en prévision de la rentrée scolaire 2019/2020, apprend-on de sources concordantes. L'opération de distribution de ces manuels exécutée dans les meilleures conditions, selon la même source, aurait dépassé de loin les 60% des besoins attendus en la matière, et chaque élève devrait disposer de ses manuels nécessaires une semaine avant la rentrée scolaire 2019-2020. S'agissant de nouveaux titres de livres, la source indique que l'on devrait réceptionner 02 titres sur 11 manuels de leçons et d'activités de Français pour le primaire. Pour le moyen, 03 titres seulement sur 11 de la langue arabe, d'éducation islamique et des sciences de technologie ont été livrés.