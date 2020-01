SIDI BEL ABBES : Regroupement régional des chefs de service de la protection civile

En application des instructions émanant du D.G de la protection civile , le colonel Boualem Boughlef,,lesquelles viseraient l'amélioration et la modernisation du secteur et en vertu du lancement du programme d'action annuel initié par la direction générale ,les responsables de la direction de la protection civile de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ont programmé les 14 et 15 janvier 2020 ,un regroupement régional des chefs de services issus de plus de 20 wilayas du centre, de l'ouest et du sud- ouest algérien. Ce rassemblement est présidé par l'inspecteur central, le sous- directeur de la planification opérationnelle ainsi que le sous-directeur des opérations. La louable initiative a été tenue au niveau de l'unité principale de la cité Boumelik,et ayant comme objectifs principaux l'amélioration et la modernisation du secteur de la protection civile. Cette rencontre à visées purement informative, instructive, s'est aussi avérée une opportunité propice aux nombreux participants pour refaire une rétrospective sur les différentes opérations effectuées durant l'année écoulée. La forte assistance a donc passé en revue la campagne de lutte contre les feux de forêts, maquis , récoltes et autres bottes de foin ainsi que la campagne inhérente à la surveillance des plages et des baignades. La campagne de lutte contre les feux de forêts de l'an 2020 a également été ciblée par les séminaristes qui ont convenu à préparer dès à présent l'organisation et le bon fonctionnement des colonnes mobiles de lutte contre les feux ,l'étude et l'enrichissement des plans d'organisation et de coordination des premiers secours ORSEC, la discussion du décret d'application 18-208 relatif à l'organisation de la protection civile et enfin, la mise à jour de la nouvelle carte des moyens opérationnels à mettre en œuvre.