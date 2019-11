SIDI BEL ABBES : Prise en charge médicale de l'ANP aux habitants des régions reculées

En application aux instructions émanant du Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire, ayant décidé une campagne d'envergure relative à la couverture médicale au profit des habitants des régions enclavées, une large campagne de prise en charge médicale a été initiée, ces derniers jours, dans les zones sud-ouest de Ras El-Ma et sud-est, entre Bir El-Hamam et Marhoum, rapportent des sources concordantes. Ces missions médicales alternatives, selon la même source, auraient comme objectif principal d'assurer une meilleure prise en charge, axée essentiellement sur les soins, consultations et autres visites médicales. Cette louable opération à caractère caritatif, a mobilisé plusieurs équipes médicales des Services de la Santé Militaire relevant de la 2ème région militaire, et composées de personnels médicaux spécialisés et d'équipes paramédicales munies de tous les moyens matériels adéquats, ajoute notre source. Elle n'aurait suscité que joie et satisfaction parmi les populations isolées, notamment les personnes souffreteuses.