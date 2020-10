SIDI BEL ABBES : Première visite du wali à Mérine

Dans le cadre de ses sorties officielles sur le terrain, à travers les communes de la wilaya, Mr. Limani Mustapha, wali de Sidi Bel Abbès, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu ce lundi 5 octobre 2020 dans la daïra de Mérine, 60 km au sud du chef-lieu de wilaya, dans sa première visite d'inscription, depuis son installation à la tête de la wilaya de la Mekerra, il ya 10 mois. Cette visite aurait été programmée pour aller s'enquérir de l'état du taux d'avancement des travaux de plusieurs projets encore en cours et rencontrer les habitants des zones d'ombre. Mr Limani a effectué un long périple, à travers les quatre communes, à savoir : Oued Taourira, Taoudmout, Téfessour et le chef-lieu de daïra. Le premier responsable de l'exécutif de la wilaya s'est enquis des travaux de réalisation de divers projets de logements sociaux, cantines scolaires, d’infrastructures administratives et sportives et de réfection d'AEP. Néanmoins, il se serait rendu compte que la plupart des chantiers visités accusent un retard flagrant. Le wali a terminé sa visite de travail par une rencontre avec la société civile, tenue dans la salle des fêtes, de la daïra de Mérine.