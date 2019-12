SIDI BEL ABBES : Plusieurs services du CHU font peau neuve

Se donnant pour ambition de moderniser l'offre de soins, tout en s'adaptant avec les besoins des patients et en répondant aux attentes et autres aspirations des professionnels de la santé,, les premiers responsables du centre hospitalo-universitaire Hassani Abdelkader de Sidi Bel Abbes, viennent de lancer ces derniers jours, un important projet inhérent aux travaux d'aménagement et de rénovation de trois services médicaux, apprend-on du DG du centre hospitalier. Il s'agit des services de la réanimation, de l'ORL ainsi que celui de traumatologie, ajoute-t-il, en rappelant que des travaux similaires, achevés à 100%, ont touché le service de médecine légale, avec tout le matériel et équipements nécessaires. Les objectifs principaux de ces louables opérations exécutées au CHU, seraient d'offrir aux patients et à leurs familles, au personnel soignant, étudiant, enseignants et autres, un milieu d'hospitalisation, d'accueil et de travail adéquat, moderne mais surtout adapté à leurs besoins.