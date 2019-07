SIDI BEL ABBES : Plusieurs localités privées d'eau potable

Au moment où la chaleur torride de l'été cogne sur les têtes, accompagnée du sirocco, un vent très chaud provenant du sud, les habitants de 04 villes et localités du sud de la wilaya de Sidi Bel Abbès renouent avec le manque criard d'eau potable, apprend-on de sources concordantes.

Au douar appelé communément El-Fougani, relevant de Tenira ,15 km au sud du chef-lieu de wilaya, l'eau n'a pas coulé depuis plusieurs jours, en raison d'une action de déviation commise sur la conduite principale, par des riverains que l'enquête déclenchée par les services territorialement compétents pourrait déterminer prochainement. Plus au sud ,à Marhoum exactement, un chef-lieu à vocation pastorale ,diamétralement opposé, ce sont les habitants de la cité des 63 logements sociaux qui souffrent le martyre à cause du manque flagrant du précieux liquide ,un problème qui s'est de tout temps posé avec acuité ,pénalisant irrémédiablement et depuis près de 20 jours ,une population complètement démunie , selon notre source. Dans la partie sud-ouest, ce sont toujours les habitants de Télagh, seconde plus importante ville de la wilaya qui crient à l'anarchie et à la mauvaise gestion de la distribution d'eau, entreprise par les opérateurs engagés par l'ADE. ''Cette situation, diront les citoyens des quartiers généraux de la ville, n’a fait que trop duré ". Les robinets d'eau sont également à sec, à Bouyettas, petite et paisible localité relevant de la commune d’Oued Sefioune, 25 km au sud-est de Sidi Bel Abbès. Ici, les chefs de familles n'auraient pas trouvé de quoi étancher leur soif, après la mise à sec de l'ancien forage .Ils ne doivent leur salut qu'aux colporteurs de citernes d'eau. ''Les premiers responsables, et particulièrement les services du secteur concerné, lancent lamentablement des représentants de ces populations, sont appelés à mettre définitivement un terme à cette crise qui semble malheureusement s'éterniser sur nous".