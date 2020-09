SIDI BEL ABBES : Plus de 500 policiers mobilisés pour le BEM

Selon un communiqué de la cellule d'information et des relations publiques de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès, plus de 500 policiers, tous grades confondus, sont mobilisés pour la sécurisation des épreuves du BEM, session 2019/2020, de ce lundi août 2020, relevant de leur compétence territoriale. Ils sont chargés, selon le communiqué, d’accompagner les candidats concernés par l'examen, leur assurer toutes les conditions nécessaires à son bon déroulement mais aussi la couverture sécuritaire au sein et en dehors des 40 centres d'examen existant à travers la wilaya. Un dispositif sécuritaire impressionnant est aussi déployé pour faciliter la circulation automobile et piétonnière et éviter des accidents, notamment à la rentrée ou à la sortie des candidats, conclut le communiqué.