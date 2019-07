SIDI BEL-ABBES : Plus de 40 décharges sauvages recensées

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, l'environnement est malade offrant ainsi un cadre de vie désagréable. Sa maladie, c'est l’homme, selon les spécialistes et autres observateurs.Plus de 40 décharges sauvages y ont été recensées ces derniers temps dans les hameaux, localités et villes de la wilaya de la Mekerra. Ces ''dépotoirs qui offrent un spectacle morose, font partie d'un décor quotidien faute d'une prise de conscience des riverains et une prise en charge du problème par les services concernés. Cette situation alarmante, a contraint d'ailleurs les responsables de la direction de l'environnement à tirer la sonnette d'alarme.La prolifération des décharges sauvages dans les 52 communes de la wilaya constitue un problème délicat lequel perdure depuis longtemps, au grand dam des premiers responsables de la wilaya qui versent dans les beaux discours. Les efforts colossaux déployés par le secteur de l'environnement tenant à améliorer tant bien que mal le cadre de vie des habitants, demeurent de l'avis général, médiocres voire même inconséquents. Des quartiers populeux, axes routiers, terres agricoles et des zones forestières et des abords d’oueds, sont devenus des décharges sauvages incontrôlées, sources principales de toutes les maladies.