SIDI BEL ABBES : Plus de 24 ha de forêts ravagés dans 13 incendies

Depuis le 1er juin dernier ,coïncidant avec l'ouverture officielle de la campagne de lutte contre les feux de forêts, les services de la conservation des forêts de la wilaya de Sidi Bel Abbes ont enregistré jusqu'à nos jours ,13 feux de forêts qui, selon un communiqué, ont ravagé une superficie globale de 24,38 ha de forêts, maquis, broussailles et autre couvert boisé. Les dégâts les plus considérables ont été enregistrés sur les hauteurs montagneuses de Samouma et au lieu dit Sidi Ali Beledghem, relevant de la forêt domaniale de Zegla, indique le même bulletin de communication. D'autres superficies forestières ont aussi été la proie de feu ravageur, à l'image des forêts Taouzizine, Béni Mathar, dans le Sud Ouest de la Wilaya et la forêt du mont Tessalah, dans la partie nord où des pylônes électriques auraient été à l'origine du sinistre ayant détruit 04 ha de forêts. Ces feux ont été circonscrits grâce à l'intervention efficiente des agents de forêt, assistés par 65 ouvriers saisonniers qui ont fait usage de 09 véhicules équipés de citernes ainsi que 09 véhicules tous terrains (VTT).