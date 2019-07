SIDI BEL ABBES : Plus de 2000 détenus arrachent leur BEM

D'après lui, plus de 2000 détenus ont réussi leur BEM cette année. A l'issue de sa présence à la cérémonie officielle de la sortie de la 31ème promotion d'agents de rééducation de l’annexe de l’école des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire implantée à Sidi Brahim, composée de 267 agents, et devant la forte assistance des autorités locales militaires et civiles, ledit responsable a mis l’accent sur les programmes pédagogiques adoptés par la direction générale de l'administration pénitentiaire à travers la politique de réforme décidée par les responsables du secteur de la justice, conformément au respect des droits humains et des conditions de détention au niveau des prisons. Le même responsable a rappelé que l’année dernière, 1255 détenus ont obtenu leur bac. L’intégration des détenus dans la société se concrétise selon le même responsable avec le nombre important des participants aux diverses épreuves de fin d’année scolaire, et ce, en se lançant dans des projets importants par l'intermédiaire des microcrédits accordés par les dispositifs et agences d’insertion. Le représentant de la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion, a procédé à la baptisation de la promotion sortante au nom du défunt agent de rééducation H’mimmed Ahmed né en janvier 1956 à Mascara, et décédé suite à une maladie chronique le 22 janvier 2005. Le défunt était père de 4 enfants et connu par sa droiture, son assiduité et sa rigueur tout au long de sa carrière professionnelle. Parades et exhibitions étaient organisées impeccablement par les agents de rééducation sur les différentes missions de la protection et de la défense pratiquées à l'intérieur et l’extérieur des maisons d’arrêts.