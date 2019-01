SIDI BEL ABBES : Pillage à l'annexe communale d’Ain Chafia

Le maire de Téghalimet ,ses collaborateurs et autres citoyens de la région ont réagi aux actes de pillage perpétrés tout récemment contre l'annexe communale d’Aïn Chafia, petite localité de quelque 40 familles située à 12 km, à l'est du chef lieu de la commune, apprend -on de source bien informée. Juste après le départ des éléments des forces de l'A.N.P en cantonnement dans la zone depuis longtemps, l’annexe communale, restée fermée depuis la décennie noire, a été systématiquement pillée, selon les mêmes sources. Les voleurs ont pénétré dans l'annexe non surveillée, pour s’emparer, à la faveur de l'obscurité, de 11 portes, des fenêtres et autres objets mobiliers. Devant ces actes de violence et notamment les cambriolages commis vraisemblablement la nuit, en l’absence de services de sécurité et où d’anciens gardes communaux apparemment terrorisés par le climat de crainte qui plane sur le ''hameau fantôme'' se disent prêts à quitter les lieux éminemment, de peur de représailles.