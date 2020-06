SIDI BEL ABBES : Opérations de nettoyage dans les localités éloignées

Une vaste opération de nettoyage de la ville de Sidi Bel Abbès a été réussie par la direction de l'environnement, en étroite collaboration avec Nadhif-Com et des bénévoles de certaines associations locales.

A Teghalimet, plus au sud, ce sont les services de l'APC, à leur tête le P/APC qui ont ouvert le bal, en tenant à en faire de même. La louable initiative, entamée en cette période épidémique de Covid-19, a ciblé la plupart des quartiers du chef-lieu de commune et a été accueillie avec satisfaction par la population. Les organisateurs ont également procédé à la pose de ralentisseurs sur la RN14 traversant la ville, à l'aménagement de passages pour piétons et au nettoiement des trottoirs. Comme ils ont procédé, en dernière étape et sur instruction du maire, à la démolition de certaines baraques utilisées depuis longtemps dans la vente de fruits et légumes mais lesquelles ont de tout temps terni la belle image de Teghalimet.