SIDI BEL ABBES : Manque criard d'anesthésistes-réanimateurs

A Télagh,50 km au sud de Sidi Bel Abbès, outre la longue liste d'attente des patients se sentant dans le besoin et le bloc opératoire qui fonctionne au ralenti, en fonction des programmes, les médecins-réanimateurs manquent cruellement à l'établissement public hospitalier (E.P.H),considéré pourtant comme le plus ancien hôpital de la région sud de la Wilaya, a-t-on appris, en marge d'une veillée religieuse ,de certains riverains. "Une seule et unique réanimatrice originaire de la capitale de la Wilaya, y exerce actuellement au niveau de l'ensemble des services, venant une fois par semaine, pour assurer sa permanence de 24 h, lancent d'autres intervenants, agents paramédicaux de leur état au sein de cet E.P.H. ,et d'ajouter: «pour répondre aux attentes des malades issus d'une dizaine de communes et dont le nombre aurait considérablement augmenté ces derniers temps, il faudrait l'affectation d'au moins 04 médecins anesthésistes-réanimateurs dans notre établissement où une moyenne de 15 à 20 malades nécessitant une intervention chirurgicale, sont reçus quotidiennement". "Devant ce flagrant déficit de ces "spécialistes de l'ombre’ du bloc opératoire, renchérit un confrère, maintes opérations se voient ainsi reportées à des dates ultérieures, à la grande déception des patients; et dans le cas où le malade est grièvement atteint, on procède automatiquement à son évacuation vers les U.M.C du CHU Hassani Abdelkader de Sidi bel abbès".Un responsable de l'E.P. H en question, dira à son tour qu'ils attendent désespérément l'affectation d'anesthésistes-réanimateurs, faisant preuve de la patience de Sidna Ayoub.