SIDI BEL ABBES : Louable stratégie adoptée aux handicapés par la CNAS

A l'issue de la célébration de la journée internationale des personnes à besoins spécifiques étalée sur 2 jours, les responsables de la CNAS de Sidi Bel Abbès ont adopté une louable stratégie ayant pour seul objectif ,l'amélioration des conditions de la prise en charge de cette catégorie sociale infirme , l'allègement des procédés , la modernisation de la gestion des prestations à sa faveur, mais surtout la mise à terme des déplacements futiles auprès de la caisse , apprend- on d'un communiqué émanant des services concernés. La prise en charge ,rapporte le communiqué, ciblerait les bénéficiaires déclarés en qualité d'assuré social ou d'ayant droit d'un assuré social ,et l'aide apportée varierait suivant la qualité du bénéficiaire de la sécurité sociale(assuré actif ,assuré ayant une pension ,assuré déclaré par la DASS, ou ayant droit d'assuré social. Les handicapés répondant aux critères pour l'ouverture de droits aux prestations en nature de l'assurance maladie auraient droit aux articles et produits dits "grands ou petits appareillages, attribués dans le cadre de la convention avec l'ONAAPH, ainsi que les victimes d'accidents ou de maladies à caractère professionnel, précise encore le communiqué.Une attention particulière, en matière d'accueil et de prestations, a toujours été accordée à cette catégorie de personnes, par un personnel averti et sensibilisé. Un comportement accompagné également par un programme de formation inhérent au langage des signes aurait jusqu'à nos jours, mobilisé 118 responsables en vue d'écouter et de communiquer avec la frange sociale en question ,ajoute le bulletin, lequel rappelle que plusieurs services et procédures viennent d'être modernisés pour une meilleure prise en charge, pour l'autonomisation des enfants à besoin spécifique, et leur intégration dans le système éducatif. Des structures de l'agence ont aussi été aménagées par des fauteuils roulants ,des rampes et accès spécifiques ainsi qu'un numéro vert au profit des personnes handicapées pour d'éventuelles doléances et préoccupations et la mise aux dispositions de l'ONAAPH de locaux pour ses activités d'audiologie au niveau de 29 agences CNAS dans le registre de la mutualisation des moyens. En matière de participation de la CNAS, conclut le communiqué, des personnes en situation d'handicap, ont été prises en charge par des conventions établies avec 72 associations, avec une aide financière de 500 DA/journée ouvrable et par personne, et une dispensation en poche de colostomie et piles d'audioprothèses pour une quantité suffisante d'une année au lieu de 3 mois, la suppression du contrôle à postériori de l'appareillage et des accessoires vendus en l'état par l'ONAAPH qui œuvre à fournir davantage de produits de haute qualité.