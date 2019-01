SIDI BEL ABBES : Louable élan de solidarité pour une veuve et ses 10 enfants

Suite aux appels incessants de détresse qu'a toujours lancés cette veuve de Télagh, 50 km au sud de Sidi Bel Abbès, ayant 10 enfants à sa charge ,dont 03 filles , et quémandant d'hypothétiques secours, des membres des associations locales ''Les Nomades '' et ''Kafil El Yatim, ceux de la société civile ,grossistes, commerçants, artisans, élus responsables locaux, et autres âmes charitables n'ont pas tardé à répondre favorablement à ce S.O .S en apportant toute leur aide nécessaire à cette famille , une assistance inhérente à la construction d'un logis et la survie (subsistance ). Un élan considérable de solidarité a vite été organisé: sacs de ciment, briques, sable, fer à béton, portes et fenêtres et des packs alimentaires de produits de large consommation, des couettes ,couvertures ,matelas, vêtements et des appareils de chauffage ont été apportés à la famille qui traverse une situation infernale, après la disparition du père ,S. A, mort en juillet dernier, fauché par un véhicule sur la R.N 13 alors qu'il se rendait quelque part, dans les champs céréaliers, à la recherche d'une problématique nourriture à demander auprès des moissonneurs. Le groupe de maçons et autres manœuvres qui ont requis l'anonymat dans ce genre d'actions de bienfaisance ,est venu lui ,de Dhaya ,15 km de Télagh, afin de lancer bénévolement les travaux de construction de ce ''gîte '' ,qu'ils devraient ériger ''dans, au plus tard, une semaine,», ont-ils lancé. La mère très émue par ce grand acte spontané de solidarité, a souligné qu'elle attend toujours une suite au dossier de logement, de la part des premiers responsables.