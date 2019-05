SIDI BEL ABBES : Les travailleurs de la direction du commerce observent un sit-in

Les agents et travailleurs de la direction du commerce de Sidi Bel Abbès, affiliés à la SNAPAP, ont organisé hier un sit-in de protestation devant le siège en vue de réclamer immédiatement la régularisation de leur situation socio-professionnelle, a-t-on appris d'une source autorisée. Après donc leur rassemblement au niveau de la direction, ces dizaines de travailleurs n'ont cessé un moment de demander que leur statut et le barème de la notation relatif à la prime de rendement fassent l'objet d'une révision. D’autres contestataires ayant fait part de leur inquiétude face à des conditions de travail alarmantes, plaidaient pour la formation, le recyclage et l'attribution d'équipements de travail, des moyens appropriés aux risques pouvant surgir pendant les tournées de contrôle notamment en cette période agitée à laquelle notre pays fait face où tout au long du mois sacré de Ramadan souvent caractérisé par des querelles violentes et des injures .Un des représentants du syndicat local menace même d'une grève illimitée au cas où aucune suite ne serait accordée à leurs revendications légitimes.