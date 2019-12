SIDI BEL ABBES : Les travailleurs de l'ERGR sans salaires depuis 5 mois

Près de 250 travailleurs, toutes catégories confondues, de l'entreprise régionale de génie rural (E.R.G.R) de Sidi Bel Abbès, se disent dans l'expectative aujourd’hui, en raison de quatre mois de salaire non encore perçus jusqu'à nos jours. ''Cela ferait bientôt 5 mois que les salaires tardent à être versés aux 175 ouvriers des quatre pépinières implantées à Sfisef et autant d'autres de Télagh, lancent un des chefs d'équipes au téléphone". A cela, renchérissent des plaignants du sud, s’ajoutent les 25 travailleurs de Télagh, des services d'administration et du parc et les 35 autres travaillant à la direction du chef-lieu de wilaya", tout en rappelant que malgré toutes les promesses données par le directeur et ses collaborateurs, leur situation financière n'a pas avancé d'un iota, mais reste bloquée à leur défaveur. Un arrêt de travail illimité n'est donc pas écarté, selon une source digne de foi, qui explique que le nouveau DG de Sidi Bel Abbès par intérim, serait d'ailleurs pointé du doigt pour diverses raisons.