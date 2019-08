SIDI BEL ABBES : Les travailleurs de l'APC entrent en grève

Les travailleurs de l’APC de Sidi Bel-Abbès, ont décidé encore une fois d'observer une grève illimitée à partir de ce mardi 20 août 2019 en tentant de paralyser l’administration municipale et toutes les annexes. La grève a été initiée par les syndicalistes affiliés à l’UGTA, qui ont tenu à saluer les efforts colossaux déployés par certains élus en contribution du secrétaire général dans l'espoir de résoudre les problèmes d'ordre socioprofessionnel des travailleurs. Ils dénoncent également ce qu’ils appellent la mauvaise gestion du P/APC, accusé de négliger leurs préoccupations .Dans leur plateforme revendicative, les grévistes soulignent que le premier magistrat de la municipalité ne fait que semer la zizanie au sein de l’APC en donnant même son consentement à la création d’un syndicat parallèle à celui de l'UGTA. Comme il boude toute tentative de dialogue et de transparence. Les grévistes exigent le départ sans condition du maire et l’ouverture d’une enquête sur la gestion de l’APC. Ils revendiquent leurs primes de rendement et leur droit aux échelons, visant l'amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, notamment celles des travailleurs contractuels dits des 5h intégrées au système de 8h. Le P/APC pour sa part a tenu d’expliquer que la création du syndicat du SNAPAP a été autorisé par voie réglementaire et avec l’accord du SG du dit syndicat sans aucune prétention de créer un climat conflictuel entre les travailleurs, en ajoutant que les portes du dialogue demeurent toujours ouvertes avec les travailleurs d’une manière générale, et le partenaire social plus particulièrement. Il a expliqué que durant le mois dernier, les travailleurs ont perçu leurs primes de rendement qu'ils percevaient encore cette semaine.