SIDI BEL ABBES : Les professeurs du lycée de Marhoum en grève

Les P.E.S du seul et unique lycée de Marhoum, 110 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès, en majorité des membres du CNAPESTE, ont décidé à l'unanimité, d’'entamer une grève, à partir de ce mardi, et ce, pour protester contre moult problèmes, lancent-ils, rencontrés ici et là, au sein de l'établissement et ayant engendré une piteuse situation. Les signataires du préavis de grève dont " Réflexion" détient une copie, font état de cet incident survenu en fin de semaine dernière, en salle de classe, lorsque le censeur et un conseiller pédagogique ayant fait leur apparition inopinément ,auraient gêné le professeur et ses disciples, et entravé le bon déroulement de la séance, en procédant au contrôle des tenues portées. Dans le même communiqué, les professeurs accusent le censeur d'ingérence dans les affaires d’autrui, d’abus de pouvoir et d’autorité, un comportement qui n'a causé que désagréments et contrainte morale.