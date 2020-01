SIDI BEL ABBES : Les malades de la sclérose revendiquent une prise en charge à 100%

Ce dimanche 26 janvier 2020 , un grand nombre de personnes atteintes de sclérose, appuyées par les représentants de l'Association Al-Moskat , ont tenu un mouvement de protestation devant le siège de la Direction des activités sociales et de Solidarité(DASS,) de Sidi Bel Abbès, jugeant nécessaire de classer la sclérose comme une invalidité complète à 100% dans le but de pouvoir bénéficier de l'allocation d'invalidité estimée à 10 mille dinars, décidée par le gouvernement de l'ex- premier ministre Bedoui en septembre 2019. Le président de l'association s'est dit lui étonné par les responsables concernés ayant refusé de classer cette maladie comme une invalidité totale; il a également fait état de l'indisponibilité des produits médicamenteux dans les officines pharmaceutiques, et lesquels sont d'ailleurs très chers sur le marché. ''D'autant plus que nous ne saurions comment supporter les frais d'analyses médicales et de radiographies, conçus comme un grand fardeau», disaient d'autres patients .Et d'ajouter: ‘‘Nous revendiquons même une organisation caritative chargée de défendre officiellement nos droits et notre situation sociale''. Le DASS dira qu'il existe actuellement une commission médicale spécialisée en la matière chargée uniquement d'étudier minutieusement les dossiers et dont nous respectons scrupuleusement les décisions.