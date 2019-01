SIDI BEL ABBES : Les handicapés revendiquent ‘’un gagne-pain’’

Se disant dans l'expectative, en raison des affres du chômage endémique dans lesquels ils versent depuis longtemps, une cinquantaine d'handicapés, ne cessent de lancer des S.O.S en direction des premiers responsables de la wilaya, afin de leur venir en aide. " Après tant d'années passées dans une situation chaotique à cause du manque de travail que nous peinons à trouver, nous revendiquons aujourd'hui un gagne-pain pour pouvoir subsister, diront certains d'entre eux, à l'exemple d'une structure étatique à caractère commercial comme la nouvelle gare routière, restée fermée depuis environ 10 ans et qui pourrait nous être accordée à titre de location". "Dans les années 90, renchérit un autre handicapé, les personnes handicapées détenaient un café en location, accordé dans le cadre d'une convention bilatérale avec l'administration, et dont les recettes leur servaient de ressources indispensables''.Sollicité pour d'amples renseignements, l’un des responsables de l'association El Amal ,dira tout rassurant qu'il a eu l'honneur d'être reçu en audience par le Wali ,M. Sassi Abdelhafidh,réceptif et communicatif et qui leur a promis un dénouement heureux.